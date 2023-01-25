عاجل

  • (قناة 12): وزير الجيش يؤاف غالانت يغادر الليلة إلى الولايات المتحدة وسيشغل منصبه وزير الخارجية كوهين وليس سموتريتش


شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم منازل عائلة عطون في صور باهر بالقدس ويعتقل اثنين

الاحتلال يقتحم منازل عائلة عطون في صور باهر بالقدس ويعتقل اثنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، عدداً من منازل عائلة عطون في صور باهر بمدينة القدس، واعتقلت اثنين من العائلة.

وطالت الاعتقالات قسام محمود عطون وهو شقيق المعتقلين محمد ودجانة عطون، إلى جانب اعتقال المقدسي محمد عماد عطون.

واعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس، الشاب المقدسي معاذ علي عطون، من بلدة صور باهر بالقدس، وذلك خلال عودته من عمله إلى منزله.

وتواصل قوات الاحتلال استهداف العائلات المقدسية، وهجمتها على عائلة عطون في بلدة صور باهر، باعتقال أبنائها وتمديد سجنهم.

وقال النائب المبعد عن القدس أحمد عطون، إن مخابرات الاحتلال تواصل هجمتها الشرسة على عائلتي عطون وجاد الله في بلدة صور باهر.

وأوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من أبناء العائلة منذ قرابة الشهر ومددت اعتقالهم لمرات عديدة.

أخبار ذات صلة

&quot;الأورومتوسطي&quot; يوثق الحياة بغزة بعد 17 عامًا من الحصار

"الأورومتوسطي" يوثق الحياة بغزة بعد 17 عامًا من الحصار

&quot;الأشغال&quot; بغزة: استكمال العمل في مشاريع الطرق ضمن المنحة المصرية

"الأشغال" بغزة: استكمال العمل في مشاريع الطرق ضمن المنحة المصرية

&quot;المرور&quot; بغزة تنشر حصيلة حوادث السير مؤخرًا

"المرور" بغزة تنشر حصيلة حوادث السير مؤخرًا

الإحصاء الفلسطيني: مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري بالضفة للعام 2022

الإحصاء الفلسطيني: مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري بالضفة للعام 2022

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

الاحتلال يشرع بعمليات هدم منازل غرب أريحا

الاحتلال يشرع بعمليات هدم منازل غرب أريحا

وزير الزراعة وسفير نيكاراغوا يتباحثان في تطوير القطاع الزراعي

وزير الزراعة وسفير نيكاراغوا يتباحثان في تطوير القطاع الزراعي

الرئيس الإسرائيلي يتوجه إلى بروكسل لبحث ملف الأسرى لدى حماس

الرئيس الإسرائيلي يتوجه إلى بروكسل لبحث ملف الأسرى لدى حماس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحصاء الفلسطيني: مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري بالضفة للعام 2022

الاحصاء الفلسطيني: مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري بالضفة للعام 2022

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

وزير الزراعة وسفير نيكاراغوا يتباحثان في تطوير القطاع الزراعي

وزير الزراعة وسفير نيكاراغوا يتباحثان في تطوير القطاع الزراعي

الاحتلال يقتحم منازل عائلة عطون في صور باهر بالقدس ويعتقل اثنين

الاحتلال يقتحم منازل عائلة عطون في صور باهر بالقدس ويعتقل اثنين

قوات الاحتلال تقتحم بلدة عورتا جنوب نابلس

قوات الاحتلال تقتحم بلدة عورتا جنوب نابلس

آلية للاحتلال تدعس شابين وتصيبهما بجروح شمال جنين

آلية للاحتلال تدعس شابين وتصيبهما بجروح شمال جنين

دائرة مناهضة (الأبارتهايد) تعقدا لقاءً مع وفد أفريقي لمواجهة عنصرية الاحتلال

دائرة مناهضة (الأبارتهايد) تعقدا لقاءً مع وفد أفريقي لمواجهة عنصرية الاحتلال

منوعات

دينا الشربيني تتوسط لإخلاء سبيل مساعدة منة فضالي لهذا السبب

دينا الشربيني تتوسط لإخلاء سبيل مساعدة منة فضالي لهذا السبب

هل ستكون نادين نجيم عروس 2023؟

هل ستكون نادين نجيم عروس 2023؟

فنان سوري شهير يسخر من مسلسل &quot;صالون زهرة&quot;

فنان سوري شهير يسخر من مسلسل "صالون زهرة"

عمرو أديب عن صوفيا فيرجارا: صاروخ باليستي كان نفسي أمسك إيدها

عمرو أديب عن صوفيا فيرجارا: صاروخ باليستي كان نفسي أمسك إيدها

فنان سعودي يحتفل بجائزة Joy Awards على طريقة ميسي

فنان سعودي يحتفل بجائزة Joy Awards على طريقة ميسي

بالفيديو: حقيقة اعتزال يزن الأسمر بعد وفاة عزيز الأحمد

بالفيديو: حقيقة اعتزال يزن الأسمر بعد وفاة عزيز الأحمد

شاهد: عائلة اليوتيوبر عزيز الأحمد تخرج عن صمتها وتكشف حقائق صادمة

شاهد: عائلة اليوتيوبر عزيز الأحمد تخرج عن صمتها وتكشف حقائق صادمة

طالع قرار محكمة القضاء بشأن منع محمد رمضان من الغناء

طالع قرار محكمة القضاء بشأن منع محمد رمضان من الغناء

منى العمدة في أول ظهور تكشف أسباب إيقافها وموعد عودتها

منى العمدة في أول ظهور تكشف أسباب إيقافها وموعد عودتها

كواليس حبس مساعدة منة فضالي بتهمة سرقة مجهورات دينا الشربني

كواليس حبس مساعدة منة فضالي بتهمة سرقة مجهورات دينا الشربني

عربي

وزير خارجية سريلانكا يطمئن أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; على أوضاع الجالية المسلمة في بلاده

وزير خارجية سريلانكا يطمئن أمين عام "التعاون الإسلامي" على أوضاع الجالية المسلمة في بلاده

طهران: الأحداث الأخيرة في فلسطين مؤشر على زوال إسرائيل

طهران: الأحداث الأخيرة في فلسطين مؤشر على زوال إسرائيل

تفاصيل لقاء العاهل الأردني مع نتنياهو في عمّان

تفاصيل لقاء العاهل الأردني مع نتنياهو في عمّان

لبنان: قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت يوجه اتهامات للنائب العام وثلاثة قضاة

لبنان: قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت يوجه اتهامات للنائب العام وثلاثة قضاة