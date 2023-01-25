الاحتلال يقتحم منازل عائلة عطون في صور باهر بالقدس ويعتقل اثنين

وقال النائب المبعد عن القدس أحمد عطون، إن مخابرات الاحتلال تواصل هجمتها الشرسة على عائلتي عطون وجاد الله في بلدة صور باهر.





وأوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من أبناء العائلة منذ قرابة الشهر ومددت اعتقالهم لمرات عديدة.

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، عدداً من منازل عائلة عطون في صور باهر بمدينة القدس، واعتقلت اثنين من العائلة.وطالت الاعتقالات قسام محمود عطون وهو شقيق المعتقلين محمد ودجانة عطون، إلى جانب اعتقال المقدسي محمد عماد عطون.واعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس، الشاب المقدسي معاذ علي عطون، من بلدة صور باهر بالقدس، وذلك خلال عودته من عمله إلى منزله.وتواصل قوات الاحتلال استهداف العائلات المقدسية، وهجمتها على عائلة عطون في بلدة صور باهر، باعتقال أبنائها وتمديد سجنهم.