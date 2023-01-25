منظمات حقوقية أميركية تطالب إدارة بايدن بالتوقف عن دعم حكومة إسرائيل

طالبت منظمات حقوقية في الولايات المتحدة الأميركية إدارة الرئيس جو بايدن بالتوقف عن دعم الحكومة الإسرائيلية، حتى ينتهي الفصل العنصري الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبتها بالمعايير ذاتها كأي حكومة أخرى في العالم.







جاء ذلك ضمن تحذير أصدرته منظمة أميركيون من أجل العدالة في فلسطين "AJP Action" و"مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "CAIR"، حول المفاوضات الأميركية الإسرائيلية المتواصلة منذ سنوات لانضمام الأخيرة إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة، بسبب استمرار دولة الاحتلال التعامل بعنصرية مع الأميركيين من أصول فلسطينية خلال مرورهم عبر الحواجز الإسرائيلية، وعدم تأمين وصولهم إلى قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنواعتبرت المنظمات إسرائيل "غير مؤهلة" لدخول برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية، لأنها حكومة فصل عنصري تميز بشكل منهجي ضد المواطنين الأميركيين من أصول فلسطينية وعربية وإسلامية.