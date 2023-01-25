دولي

إيهود أولمرت: مجموعة من البلطجية العنيفة تتولى "إدارة الدولة"

إيهود أولمرت: مجموعة من البلطجية العنيفة تتولى "إدارة الدولة"
نتنياهو وأولمرت - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أومرت، إن "أي جهاز قضائي يجب أن يخضع لتغيير وتعديل مستمر من خلال المفاوضات بين كافة الأطراف".

وأوضح أن ما يجري، هو ان "أتباع الليكود يسعون إلى إنقاذ نتنياهو من المحاكمة بواسطة الإصلاحات أو التغييرات المقترحة".

ورأى أولمرت في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أن مجموعة من البلطجية العنيفة التي تتولى إدارة الدولة تسعى إلى التخلص من القضاة ومن المستشارة القانونية للحكومة، لأنهم يشكلون حجر عثرة امام تغيير النظام الديمقراطي.

وتابع يقول إنه بدون المستشارة القانونية سيكون من السهل التحريض على العرب واليساريين ومثليي الجنس والاعتداء على فلسطينيين.

وتطرق اولمرت الى العملية السلمية المتعثرة قائلا: "إنه لا يرى افقا لاستئنافها لان حكومات نتنياهو المتعاقبة ترفض التفاوض. وأكد مع ذلك ان هذا لا يعني ان الجانب الفلسطيني في حل من المسؤولية.

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