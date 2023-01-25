تفاصيل حالة الطقس حتى يوم السبت المقبل

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .







هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام وباردا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

رام الله - دنيا الوطنوتنبأت أن يستمر الجو، يوم غدٍ الخميس، صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا ودافئا نهارا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.كما يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، السبت المقبل، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ودافئا نهارا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج