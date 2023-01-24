الخارجية الأميركية تُعقب على إجراءات الاحتلال الأخيرة في القدس

رام الله - دنيا الوطنعقبت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء يوم الثلاثاء، على الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة القدس.وقالت الوزارة: إنها "تحث إسرائيل على الامتناع عن أي إجراءات أحادية بما في ذلك ضم الأراضي وهدم المنازل بالقدس".وأبدت ترحيبها بكل الخطوات التي تحافظ على الوضع القائم في القدس والوصاية الأردنية على المقدسات.ويشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، التقى اليوم، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة عمان، وتباحثا الأوضاع بالقدس.