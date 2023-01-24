الاحتلال يؤجل هدم منزل الشهيد عدي التميمي

رام الله - دنيا الوطنكشفت مجلة إسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال أجلت هدم منزل الشهيد عدي التميمي الواقع في شعفاط بالقدس.ووفق مجلة (مكور ريشون)، فإن سبب التأجيل هو لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، فيما رفض مكتب الأول التعليق.واستقبل العاهل الأردني في عمّان، الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو.وشدد العاهل الأردني، خلال اللقاء، على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وعدم المساس به.وأكد على ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام، مشدداً على ضرورة وقف أية إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام.