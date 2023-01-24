رئيس الوزراء يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية بلجيكا

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، مع وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، تعزيز العلاقات الثنائية والاعتراف بالدولة الفلسطينية.







جاء ذلك خلال لقاء اشتية الوزيرة لحبيب، بمقر وزارة الخارجية البلجيكية في العاصمة بروكسل، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا.

رام الله - دنيا الوطنوناقش رئيس الوزراء مع الوزيرة البلجيكية تنسيق الجهود بين عدد من الدول الأوروبية المؤمنة بحل الدولتين للاعتراف بالدولة الفلسطينية لحماية هذا الحل، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الإسرائيلية الحالية وسابقاتها على تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية.وأطلع اشتية الوزيرة لحبيب على الحالة المشتعلة على أرض الواقع، لا سيما بوجود حكومة إسرائيلية متطرفة تضم مستوطنين ومدانين بجرائم، تدفع لمزيد من القتل والانتهاكات بحق أبناء شعبنا، وتسريع وتيرة وكثافة الاستيطان، وتهويد القدس.من جانب آخر، ناقش الطرفان تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون، وتعميق التجارة مع بلجيكا ودول الاتحاد الأوروبي، خاصة مع افتتاح مكتب تجاري لبروكسل في فلسطين.كما عبر رئيس الوزراء عن شكره لبروكسل على دعمها لجامعة نابلس، وبرامج التدريب المهني والتقني في فلسطين.