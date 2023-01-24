شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية": شعبنا سيبقى متمسكًا بأرضه مهما حاول الاحتلال

"العربية الفلسطينية": شعبنا سيبقى متمسكًا بأرضه مهما حاول الاحتلال
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة العربية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن "الدعوات التي أعلنتها حكومة الاحتلال ضد أهلنا في قرية الخان الأحمر هي حلقة من مسلسل الحرب العدوانية التي يشنها ضد شعبنا على كافة الصعد".

وأكدت الجبهة أن "الاحتلال واهم اذا ما ظن أنه بهذه الإجراءات وغيرها قادر على كسر إرادة شعبنا وثني قيادته عن مواصلة تحركاتها ونضالها لإنهاء الاحتلال لأرضنا ووقف عدوانه ومسلسله الدنيء في سرقة الأرض الفلسطينية وتهجير وإفراغ سكانها الأصليين منها". 

وأضافت تعقيبا على هذه الدعوات، أن أي أجراء لإخلاء قرية الخان الأحمر وإفراغها من سكانها بالقوة تتحمل الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية كافة تبعاته، فسياسة حكومة الاحتلال العنصرية التي تمارسها لصالح المستوطنات، وهذه السياسة ستتصاعد في ظل حكومة المستوطنين الفاشية الحالية.

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