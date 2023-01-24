وزير الداخلية يبحث آفاق التعاون مع وفد من الأمم المتحدة

بحث وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الثلاثاء، آفاق التعاون المشترك مع وفد من الأمم المتحدة برئاسة الممثلة الخاصة للأمين العام، رئيسة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مامي ميزوتوري.







وتناول الاجتماع، الذي عقد بمقر وزارة الداخلية في رام الله، بحضور مدير عام الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم خليل، سبل التعاون بما يتعلق في الحد من مخاطر الكوارث، وتطوير قدرات أجهزة الاستجابة وأهمها الدفاع المدني، إضافة لعدد من المحاور، منها مذكرات التعاون الدولية والعلاقة مع منظمات المجتمع المدني.

رام الله - دنيا الوطنوفي سياق آخر، بحث هب الريح سبل تعزيز التعاون مع مستشار السياسات الاستراتيجية والدبلوماسية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا") رونالد ستينجر والوفد المرافق له.وناقش الاجتماع ملفات التعاون والتنسيق المشتركين بين الجانبين، من أجل خدمة أبناء شعبنا من اللاجئين في الوطن وكافة مناطق عمليات الوكالة، وتطوير العمل، والمعيقات التي تواجه الوكالة وآليات التعاون لتحقيق أهدافها.