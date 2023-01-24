(القناة 12): قلقٌ إسرائيلي من افتتاح مطار عسكري شمال سوريا

وتابعت: "إسرائيل ستجد صعوبة في التصرف عسكريا لمنع هذا الأمر، خوفا من إلحاق الضرر بالمعدات أو الطائرات الروسية التي ستعمل أيضا منه".





رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية، مساء الثلاثاء، عن قلق إسرائيلي من إعادة افتتاح مطار عسكري شمال سوريا هذا الأسبوع بمساعدة روسيا.ووفق (القناة 12)، فإن "إسرائيل وضعت كمية كبيرة من البطاريات المضادة للطائرات حولها، وفي المؤسسة الأمنية يخشون من أن يستخدم الإيرانيون المطار لتوريد شحنات أسلحتهم".وأكملت القناة: "في إسرائيل، هناك قلق من أن هذا هو بداية لسلسلة من المزايا الروسية للإيرانيين مقابل مساعدتهم العسكرية للجيش الروسي في الحرب في أوكرانيا".