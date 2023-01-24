بن غفير: معركة (حارس الأسوار 2) على الأبواب

رام الله - دنيا الوطنكشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، مساء يوم الثلاثاء، عن خطر كبير يهدد أمن إسرائيل، وقرب معركة (حارس الأسوار 2).وقال بن غفير: إن "الخبراء في مكتبي يحذرون من سيناريو معركة (حارس الأسوار 2)، منذ أن توليت منصبي جلست في العديد من تقييمات الوضع، والمناقشات".وأضاف: "خلال جلسات المناقشة لاحظت أن خطرًا كبيرا يهدد الأمن القومي لإسرائيل، وأهمها هو السيناريو الذي أسمعه من معظم الخبراء لدينا وهو أن معركة (حارس الأسوار 2) على الأبواب".وحول خطته، شدد وزير الأمن القومي المتطرف أنه يجب تعزيز الشرطة وحرس الحدود وإنشاء حرس وطني قوي يمنع تكرار السيناريو.