دولي

بن غفير: معركة (حارس الأسوار 2) على الأبواب

بن غفير: معركة (حارس الأسوار 2) على الأبواب
بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، مساء يوم الثلاثاء، عن خطر كبير يهدد أمن إسرائيل، وقرب معركة (حارس الأسوار 2).

وقال بن غفير: إن "الخبراء في مكتبي يحذرون من سيناريو معركة (حارس الأسوار 2)، منذ أن توليت منصبي جلست في العديد من تقييمات الوضع، والمناقشات".

وأضاف: "خلال جلسات المناقشة لاحظت أن خطرًا كبيرا يهدد الأمن القومي لإسرائيل، وأهمها هو السيناريو الذي أسمعه من معظم الخبراء لدينا وهو أن معركة (حارس الأسوار 2) على الأبواب".

وحول خطته، شدد وزير الأمن القومي المتطرف أنه يجب تعزيز الشرطة وحرس الحدود وإنشاء حرس وطني قوي يمنع تكرار السيناريو.

أخبار ذات صلة

(القناة 12): قلقٌ إسرائيلي من افتتاح مطار عسكري شمال سوريا

(القناة 12): قلقٌ إسرائيلي من افتتاح مطار عسكري شمال سوريا

بن غفير: معركة (حارس الأسوار 2) على الأبواب

بن غفير: معركة (حارس الأسوار 2) على الأبواب

&quot;شبهات فساد ورشاوي&quot;.. زيلينسكي يُقيل حكام 5 مناطق أوكرانية

"شبهات فساد ورشاوي".. زيلينسكي يُقيل حكام 5 مناطق أوكرانية

هرتسوغ: الانقسامات في إسرائيل تزداد عمقاً والبرميل على وشك الانفجار

هرتسوغ: الانقسامات في إسرائيل تزداد عمقاً والبرميل على وشك الانفجار

تركيا تستدعي السفير الهولندي بعد تمزيق نسخة من القرآن في لاهاي

تركيا تستدعي السفير الهولندي بعد تمزيق نسخة من القرآن في لاهاي

بعد فضيحة فساد.. استقالة مسؤولين كبار في أوكرانيا

بعد فضيحة فساد.. استقالة مسؤولين كبار في أوكرانيا

الحادثة الثانية في يومين.. مقتل 7 أشخاص بإطلاق نار في كاليفورنيا

الحادثة الثانية في يومين.. مقتل 7 أشخاص بإطلاق نار في كاليفورنيا

عضو في (ليكود): الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يريدان إقامة &quot;دولة فلسطينية إرهابية&quot;

عضو في (ليكود): الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يريدان إقامة "دولة فلسطينية إرهابية"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يواصل استهداف واعتقال أبناء عائلة عطون في القدس

الاحتلال يواصل استهداف واعتقال أبناء عائلة عطون في القدس

وزير الداخلية يبحث آفاق التعاون مع وفد من الأمم المتحدة

وزير الداخلية يبحث آفاق التعاون مع وفد من الأمم المتحدة

الاحتلال يعتقل شابًا قرب حاجز عسكري غرب نابلس

الاحتلال يعتقل شابًا قرب حاجز عسكري غرب نابلس

&quot;الحكم المحلي&quot; تُطلق ورقة سياسة الأماكن العامة للهيئات المحلية

"الحكم المحلي" تُطلق ورقة سياسة الأماكن العامة للهيئات المحلية

هيئة الأسرى: الأسير علاء الهمص يدخل عامه الـ 15 في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسير علاء الهمص يدخل عامه الـ 15 في سجون الاحتلال

&quot;الخارجية&quot; تدين تمزيق المصحف الشريف في هولندا وتطالب بحراك دولي لتجريم مرتكبيها

"الخارجية" تدين تمزيق المصحف الشريف في هولندا وتطالب بحراك دولي لتجريم مرتكبيها

&quot;الهيئة 302&quot;: يجب الاستجابة لمطالب اتحاد العاملين في (أونروا) بالضفة

"الهيئة 302": يجب الاستجابة لمطالب اتحاد العاملين في (أونروا) بالضفة

مركز فلسطين: الاحتلال يمارس الانتقام من عائلة العيساوي المقدسية

مركز فلسطين: الاحتلال يمارس الانتقام من عائلة العيساوي المقدسية

منوعات

دينا الشربيني تتوسط لإخلاء سبيل مساعدة منة فضالي لهذا السبب

دينا الشربيني تتوسط لإخلاء سبيل مساعدة منة فضالي لهذا السبب

هل ستكون نادين نجيم عروس 2023؟

هل ستكون نادين نجيم عروس 2023؟

فنان سوري شهير يسخر من مسلسل &quot;صالون زهرة&quot;

فنان سوري شهير يسخر من مسلسل "صالون زهرة"

عمرو أديب عن صوفيا فيرجارا: صاروخ باليستي كان نفسي أمسك إيدها

عمرو أديب عن صوفيا فيرجارا: صاروخ باليستي كان نفسي أمسك إيدها

فنان سعودي يحتفل بجائزة Joy Awards على طريقة ميسي

فنان سعودي يحتفل بجائزة Joy Awards على طريقة ميسي

بالفيديو: حقيقة اعتزال يزن الأسمر بعد وفاة عزيز الأحمد

بالفيديو: حقيقة اعتزال يزن الأسمر بعد وفاة عزيز الأحمد

شاهد: عائلة اليوتيوبر عزيز الأحمد تخرج عن صمتها وتكشف حقائق صادمة

شاهد: عائلة اليوتيوبر عزيز الأحمد تخرج عن صمتها وتكشف حقائق صادمة

طالع قرار محكمة القضاء بشأن منع محمد رمضان من الغناء

طالع قرار محكمة القضاء بشأن منع محمد رمضان من الغناء

منى العمدة في أول ظهور تكشف أسباب إيقافها وموعد عودتها

منى العمدة في أول ظهور تكشف أسباب إيقافها وموعد عودتها

كواليس حبس مساعدة منة فضالي بتهمة سرقة مجهورات دينا الشربني

كواليس حبس مساعدة منة فضالي بتهمة سرقة مجهورات دينا الشربني

عربي

وزير خارجية سريلانكا يطمئن أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; على أوضاع الجالية المسلمة في بلاده

وزير خارجية سريلانكا يطمئن أمين عام "التعاون الإسلامي" على أوضاع الجالية المسلمة في بلاده

لبنان: قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت يوجه اتهامات للنائب العام وثلاثة قضاة

لبنان: قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت يوجه اتهامات للنائب العام وثلاثة قضاة

قناة إسرائيلية تكشف عن سلاح حزب الله الجديد

قناة إسرائيلية تكشف عن سلاح حزب الله الجديد

مجلس النواب اللبناني: 30% من سكان لبنان هم لاجئون سوريون

مجلس النواب اللبناني: 30% من سكان لبنان هم لاجئون سوريون