شؤون فلسطينية

"الحكم المحلي" تُطلق ورقة سياسة الأماكن العامة للهيئات المحلية

"الحكم المحلي" تُطلق ورقة سياسة الأماكن العامة للهيئات المحلية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلق وزير الحكم المحلي مجدي الصالح ورقة سياسة الأماكن العامة للهيئات المحلية واستراتيجيات تطبيق متطلبات النوع الاجتماعي على مستوى المدينة، ضمن مخرجات برنامج "حياة" المشترك والممول من حكومة كندا، والذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN-Habitat"، وبلديات: جنين، ونابلس، وبيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور، والدوحة، وأريحا، وخان يونس.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الوزارة، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، بحضور مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في فلسطين زياد الشقرة، وأعضاء الفريق الوطني للمشروع، وممثلين عن الهيئات المحلية المستفيدة، وممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية والأكاديمية والشركة الاستشارية.

وأكد الصالح أن الوزارة تنظر باهتمام لموضوع جودة الخدمة في الأماكن العامة وشموليتها للجميع، وسخرت الجهد لتوفير الحدائق والأسواق والملاعب وكافة مرافق الحياة العامة، رغم شح الإمكانات، ورغم الواقع الحالي والتحديات التي يفرضها الاحتلال، إنفاذا لمسؤولياتها في توطين الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق باستدامة المدن والمجتمعات المحلية.

وشدد على أهمية الجزئية المتعلقة بإيجاد أماكن عامة آمنة وشاملة للجميع، خاصة الفئات المهمشة، والاهتمام بشرائح المجتمع كافة وبخاصة النساء والفتيات وكبار السن.

وأشار إلى أن الورقة تتناول أربعة محاور رئيسية وهي الحياة الثقافية والاجتماعية، والاقتصاد، والحوكمة وسيادة القانون، والمحور البيئي والعمراني، وكل هذه المحاور أولوية حكومية.

بدوره، ثمن الشقرة التعاون مع وزارة الحكم المحلي، كنظير وطني وشريك في تنفيذ كافة الأنشطة ضمن برنامج حياة المشترك، مؤكدا ضرورة مأسسة مفاهيم الأماكن العامة الآمنة والشاملة على المستوى الوطني لتكون ركنا أساسيا في عملية التخطيط الحضري الوطني، ومستوى الهيئات المحلية، والمؤسسات الأكاديمية، والمهنية، وكافة الشركاء في القطاعين العام والخاص.

وركز على اعتبار سياسة الأماكن العامة وثيقة سياسية وفنية على حد سواء، يجب إدماج نتائجها وتوصياتها في الخطط التنموية على كافة المستويات التنظيمية، من أجل ضمان استدامة عملية تطوير أماكن عامة آمنة.


أخبار ذات صلة

الاحتلال يواصل استهداف واعتقال أبناء عائلة عطون في القدس

الاحتلال يواصل استهداف واعتقال أبناء عائلة عطون في القدس

وزير الداخلية يبحث آفاق التعاون مع وفد من الأمم المتحدة

وزير الداخلية يبحث آفاق التعاون مع وفد من الأمم المتحدة

صور: الاحتلال يحاصر منزليْن شرق بيت لحم

صور: الاحتلال يحاصر منزليْن شرق بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا قرب حاجز عسكري غرب نابلس

الاحتلال يعتقل شابًا قرب حاجز عسكري غرب نابلس

اشتية يلتقي عددًا من السفراء العرب لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي

اشتية يلتقي عددًا من السفراء العرب لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي

غزة: الدعليس يكشف أولويات الحكومة خلال العام 2023

غزة: الدعليس يكشف أولويات الحكومة خلال العام 2023

&quot;الحكم المحلي&quot; تُطلق ورقة سياسة الأماكن العامة للهيئات المحلية

"الحكم المحلي" تُطلق ورقة سياسة الأماكن العامة للهيئات المحلية

هيئة الأسرى: الأسير علاء الهمص يدخل عامه الـ 15 في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسير علاء الهمص يدخل عامه الـ 15 في سجون الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يواصل استهداف واعتقال أبناء عائلة عطون في القدس

الاحتلال يواصل استهداف واعتقال أبناء عائلة عطون في القدس

وزير الداخلية يبحث آفاق التعاون مع وفد من الأمم المتحدة

وزير الداخلية يبحث آفاق التعاون مع وفد من الأمم المتحدة

الاحتلال يعتقل شابًا قرب حاجز عسكري غرب نابلس

الاحتلال يعتقل شابًا قرب حاجز عسكري غرب نابلس

&quot;الحكم المحلي&quot; تُطلق ورقة سياسة الأماكن العامة للهيئات المحلية

"الحكم المحلي" تُطلق ورقة سياسة الأماكن العامة للهيئات المحلية

هيئة الأسرى: الأسير علاء الهمص يدخل عامه الـ 15 في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسير علاء الهمص يدخل عامه الـ 15 في سجون الاحتلال

&quot;الخارجية&quot; تدين تمزيق المصحف الشريف في هولندا وتطالب بحراك دولي لتجريم مرتكبيها

"الخارجية" تدين تمزيق المصحف الشريف في هولندا وتطالب بحراك دولي لتجريم مرتكبيها

&quot;الهيئة 302&quot;: يجب الاستجابة لمطالب اتحاد العاملين في (أونروا) بالضفة

"الهيئة 302": يجب الاستجابة لمطالب اتحاد العاملين في (أونروا) بالضفة

مركز فلسطين: الاحتلال يمارس الانتقام من عائلة العيساوي المقدسية

مركز فلسطين: الاحتلال يمارس الانتقام من عائلة العيساوي المقدسية

منوعات

دينا الشربيني تتوسط لإخلاء سبيل مساعدة منة فضالي لهذا السبب

دينا الشربيني تتوسط لإخلاء سبيل مساعدة منة فضالي لهذا السبب

هل ستكون نادين نجيم عروس 2023؟

هل ستكون نادين نجيم عروس 2023؟

فنان سوري شهير يسخر من مسلسل &quot;صالون زهرة&quot;

فنان سوري شهير يسخر من مسلسل "صالون زهرة"

عمرو أديب عن صوفيا فيرجارا: صاروخ باليستي كان نفسي أمسك إيدها

عمرو أديب عن صوفيا فيرجارا: صاروخ باليستي كان نفسي أمسك إيدها

فنان سعودي يحتفل بجائزة Joy Awards على طريقة ميسي

فنان سعودي يحتفل بجائزة Joy Awards على طريقة ميسي

بالفيديو: حقيقة اعتزال يزن الأسمر بعد وفاة عزيز الأحمد

بالفيديو: حقيقة اعتزال يزن الأسمر بعد وفاة عزيز الأحمد

شاهد: عائلة اليوتيوبر عزيز الأحمد تخرج عن صمتها وتكشف حقائق صادمة

شاهد: عائلة اليوتيوبر عزيز الأحمد تخرج عن صمتها وتكشف حقائق صادمة

طالع قرار محكمة القضاء بشأن منع محمد رمضان من الغناء

طالع قرار محكمة القضاء بشأن منع محمد رمضان من الغناء

منى العمدة في أول ظهور تكشف أسباب إيقافها وموعد عودتها

منى العمدة في أول ظهور تكشف أسباب إيقافها وموعد عودتها

كواليس حبس مساعدة منة فضالي بتهمة سرقة مجهورات دينا الشربني

كواليس حبس مساعدة منة فضالي بتهمة سرقة مجهورات دينا الشربني

عربي

وزير خارجية سريلانكا يطمئن أمين عام &quot;التعاون الإسلامي&quot; على أوضاع الجالية المسلمة في بلاده

وزير خارجية سريلانكا يطمئن أمين عام "التعاون الإسلامي" على أوضاع الجالية المسلمة في بلاده

لبنان: قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت يوجه اتهامات للنائب العام وثلاثة قضاة

لبنان: قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت يوجه اتهامات للنائب العام وثلاثة قضاة

قناة إسرائيلية تكشف عن سلاح حزب الله الجديد

قناة إسرائيلية تكشف عن سلاح حزب الله الجديد

مجلس النواب اللبناني: 30% من سكان لبنان هم لاجئون سوريون

مجلس النواب اللبناني: 30% من سكان لبنان هم لاجئون سوريون