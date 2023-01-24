"شبهات فساد ورشاوي".. زيلينسكي يُقيل حكام 5 مناطق أوكرانية

رام الله - دنيا الوطنأقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، حكام خمس مناطق في إطار تغييرات يجريها في المناصب العليا بالحكومة.وذكرت شبكة (يورو نيوز الأوروبية)، أن الرئيس زيلينسكي أعلن عزمه إجراء تغييرات في المناصب العليا بالحكومة والأقاليم "قريبا".وأضافت أنه بعد تقارير تحدثت عن فساد ورشى، اعترف الرئيس بأن هناك بالفعل قرارات تتعلق بالمناصب، في "مرحلة حساسة نوعا ما" من الحرب بالنسبة إلى كييف.ونقلت الشبكة عن الإعلام الأوكراني الرسمي أنه تمت إقالة حكام مناطق كييف وسومي وزاباروجيا ودنيبرو وخيرسون، الثلاثاء.ويخوض زيلينسكي معركة جديدة ضد الفساد، وسط سلسلة مزاعم بتلقي رشى وممارسات مشبوهة، وهي إجراءات يرغب الرئيس في اتخاذها، قبل الربيع المقبل، الذي من المتوقع أن يشهد تصاعداً في وتيرة النزاع العسكري مع موسكو، بحسب وكالة (الأناضول).وفي 24 شباط/ فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو.وتشترط روسيا لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.