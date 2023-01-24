شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير علاء الهمص يدخل عامه الـ 15 في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسير علاء الهمص يدخل عامه الـ 15 في سجون الاحتلال
علاء إبراهيم علي الهمص
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية، بأن الأسير علاء إبراهيم علي الهمص (49 عاما) من مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، يدخل اليوم الثلاثاء، عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال.

وأوضح حسن قنيطة، مدير عام الهيئة بغزة، أن الأسير الهمص اختطف على يد قوات الاحتلال الخاصة شرق مدينة رفح بتاريخ 24/1/2009، وتعرض حينها لتحقيق قاس وعزل انفرادي لعدة أشهر، الأمر الذي انعكس سلبا على صحته، وأصدر
الاحتلال بحقه حكما بالسجن لمدة 29 عاما، بعد إدانته بالانتماء إلى كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح والمشاركة في مقاومة الاحتلال.

وأشار قنيطة إلى أن الأسير الهمص قد تعرض قبل سنوات في داخل أسره إلى جلطة دماغية حادة كما يعاني من عدة أمراض أهمها مرض "السلّ"، وتقرحات في المعدة، وضعف في شبكية العين، وتضخم الغدد الليمفاوية، مبينا بأنه قد أمضى فترة طويلة في مشفى الرملة بسبب حاجته المستمرة لإجراء الفحوصات الطبية والعلاج.

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