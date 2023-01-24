"الخارجية" تدين تمزيق المصحف الشريف في هولندا وتطالب بحراك دولي لتجريم مرتكبيها

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات الظواهر العنصرية في حرق أو تمزيق المصحف الشريف والتي كان آخرها ما حدث في هولندا هذا اليوم.





واعتبرت الوزارة ما جرى اليوم امتدادا لثقافة الكراهية والعنصرية وعدم الاعتراف بالآخر ومحاولة للمساس والاعتداء على مبادئ حقوق الإنسان والتعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة وحرية الرأي والرأي الآخر.





وقالت: كما أنها اعتداء صارخ على مشاعر ملايين المسلمين، مطالبة الجهات الدولية كافة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير القانونية لمنع تكرار مثل هذه الممارسات الاستفزازية.





كما طالبت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة والهيئات الأممية المختصة بسرعة المبادرة لحراك دولي فاعل لتعزيز ثقافة التسامح وتجريم مرتكبي هذه الانتهاكات ومن يقف خلفهم.

رام الله - دنيا الوطن