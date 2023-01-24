حمادة: شعبنا جاهز للدفاع عن مقدساته والمقاومة هي الطريق الوحيد

وأوضح أن الاحتلال يهدف لزيادة الاستيطان في محيط المسجد الأقصى المبارك عبر مخطط إقامة مترو الأنفاق في المدينة المقدسة، من خلال ربط المدينة بالمستوطنات المحيطة ومدن الـ 48.

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة على أن شعبنا جاهز للدفاع عن قضيته ومقدساته.وشدد حمادة على أن المقاومة هي الطريق الوحيد لقطع يد الاحتلال عن هذا العدوان على القدس الأقصى، ومواجهتها مع الاحتلال مستمرة.وقال إن الاحتلال يستهدف القدس والمسجد الأقصى المبارك من خلال سياسة مستمرة هدفها تهويدهما والسيطرة عليهما.وأضاف أن وصول المتطرفين كأمثال "بن غفير" و"سموتريتش" للحكم في دولة الاحتلال زاد من حدة الاعتداءات والاقتحامات.وحذر الاحتلال من تنفيذ المشروع التي أعلنت سلطات الاحتلال بدء التخطيط لإقامته، مؤكدًا أنه لن يسلخ مدينة القدس عن هويتها وأصالتها، والمرابطون فيها سيقفون سدا منيعا في الحفاظ على قدسيتها.