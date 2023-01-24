شؤون فلسطينية

الأوقاف بغزة تكرم الفائزين في مسابقة "صناعة التمييز 2022"

الأوقاف بغزة تكرم الفائزين في مسابقة "صناعة التمييز 2022"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كرمت الإدارة العامة للمساجد والمديريات في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفائزين في مسابقة "صناعة التمييز 2022" لاختيار أفضل 30 مسجد في قطاع غزة وأفضل قسم مساجد على مستوى محافظات القطاع.

جاء ذلك خلال حفل نظمته في قاعة القدس بمقر الوزارة بحضور وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا ومدير عام المساجد والمديريات أ. منذر الغماري ومدير عام شؤون الموظفين أ. ماهر يعقوب ورئيس لجنة الإشراف على المسابقات أ. راني العدلوني
ولفيف من مدراء دوائر ورؤساء أقسام وموظفين.

وخلال كلمة له قال الأغا :"إن بناء النبي للمسجد وقت وصوله المدينة له دلالات على أن المساجد يجب أن تكون مؤسسة صانعة ومؤثرة وذات ثقل وتأثير في بناء الإنسان والمجتمع"، مشيراً إلى أن دور الأوقاف يكمن في إشراك المجتمع المحلي معنا وتحمل المسؤولية لتقوية مكونات و أدوات المسجد المؤثرة في إصلاح المجتمع كله.

وأكد الأغا على ضرورة المضي نحو مأسسة المسجد من خلال تطبيق اللوائح الضابطة لعملها خلال المرحلة القادمة، إضافة إلى تجويد الخدمات فيها وربطها إلكترونيا بالوزارة وتفعيل دورها التعليمي لتقوم بدور الجامعة داخل الحي وتنمية المجتمع وتعزيز دور مجالس الإدارة فيها للوصول سويا نحو المسجد المؤسسة، متمنيا من الله عز وجل التوفيق نحو تحقيق هذه التطلعات والخطط مستقبلاً.

ومن جانبه قال الغماري :" من أجمل الأيام أن نقف أمام صفوة الصفوة في المساجد وأمام هذه الوجوه النيرة التي اصطفاها الله لخدمة بيوته في الأرض"، مشيداً بجهودهم المباركة في نشر الدين من خلال الترغيب في ريادة بيوت الله و حسن
المعاملة و جودة الخدمات المقدمة للمصلين وتقديم نموذج الإمام والمؤذن والمحفظ الرسالي للجمهور.

ومن ناحيته أشار العدلوني إلى أن مسابقات صناعة التميز تم إدراجها ضمن خطة الإدارة العامة للمساجد والمديريات للعام 2022 انطلاقا من رؤية الوزارة ورسالتها الرائدة في تعزيز دور المساجد في المجتمع و تأكيدا على أهمية رعاية بيوت الله بما يساهم في تأدية دورها على الوجه الأمثل، وإشراك المجتمع للقيام بدوره الفعال تجاه المساجد، داعيا إلى المزيد من العطاء والرعاية لبيوت الله لتكون منارة للهدى والفلاح ومكان فسيح الطاعة والعبادة.

وفي ختام الحفل قام وكيل الوزارة بتكريم أفضل 30 مسجد في قطاع غزة والقائمين على تنفيذ المسابقات ورؤساء أقسام المساجد وتكريم العاملين في المساجد الفائزة، إضافة إلى تكريم أفضل قسم مساجد على مستوى المحافظات.

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