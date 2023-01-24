العطاري وسفير نيكاراغوا يتباحثان تطوير القطاع الزراعي النيكاراغوي عبر خبراء زراعيين فلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الزراعة رياض عطاري، اليوم الثلاثاء، في مكتبه سفير جمهورية نيكاراغوا روبرتو مورالس، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطوير القطاع الزراعي في نيكاراغوا من خلال الخبراء الفلسطينيين.وأكد عطاري أن وزارة الزراعة ستستمر في تقديم الدعم اللازم لنيكاراغوا من خلال خبراء وزارة الزراعة والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي.وأضاف: سيتم حصر احتياجات القطاع الزراعي في نيكاراغوا بالتعاون مع سفارة نيكاراغوا و بلورة ذلك من خلال برنامج تعاون تقني فلسطيني يستهدف المزارعين والمهندسين والأطباء البيطريين في نيكاراغوا خلال الأعوام المقبلة لاستكمال الجهود الفلسطينية في تطوير قطاع الزراعة في نيكاراغوا.وقد حضر اللقاء الدكتور زياد فضة مستشار الوزير للصناديق العربية والإسلامية وم. محمود فطافطه مدير عام العلاقات الدولية والعامة والإعلام.يذكر أن دولة فلسطين من خلال خبراء وزارة الزراعة وبالتعاون مع الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولية قد قامت بإيفاد الخبراء الزراعيين إلى جمهوريةنيكاراغوا على مدار السنوات الماضية.