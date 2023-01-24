وزير خارجية سريلانكا يطمئن أمين عام "التعاون الإسلامي" على أوضاع الجالية المسلمة في بلاده

رام الله - دنيا الوطناستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، يوم الثلاثاء 24 يناير 2023، في مقر الأمانة العامة بجدة، وزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، علي صبري، والوفد المرافق له.وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، آفاق تعزيز التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي وسريلانكا.وطمأن علي صبري الأمين العام على أوضاع الجالية المسلمة في سريلانكا والخطوات التي اتخذتها بلاده من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي.وشدد الأمين العام على الأهمية التي توليها المنظمة لرفاه المجتمعات والجاليات المسلمة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك سريلانكا، معبراً عن أمله ورغبته في العمل مستقبلاً معها على نحو وثيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.