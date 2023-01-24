بالصور: افتتاح مركز علاج أمراض الكلى في مستشفى النجاح الوطني

رام الله - دنيا الوطنافتتح رئيس مجلس أمناء جامعة النجاح، صبيح المصري، اليوم الثلاثاء، مركز علاج أمراض الكلى في مستشفى النجاح الوطني الجامعي، بحضور رئيس مجلس أمناء مستشفى النجاح الجامعي الدكتور رامي الحمدلله، ورجل الأعمال بشار المصري وشخصيات أخرى.وقال الناطق باسم جامعة النجاح الوطنية أ.رائد الدبعي إنَّ مركز علاج أمراض الكلى في غاية الأهمية كونه يخدم شريحة واسعة ممن يعانون الفشل الكلوي من مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني في أنحاء الوطن وبالأخص شمال الضفة ومحافظة نابلس".وأضاف أنَّ هذا المركز يقدم خدماته منذ عدة أشهر إلا أنَّه ومن باب الرؤية التطويرية والارتقاء بالخدمات عمل مجلس الأمناء والإدراة على تطويره بحيث يشمل توسعة وزيادة في عدد الأسرة والأطباء والممرضين بهدف تشكيل مراكز تميز توطين الخدمات الطبية في الوطن، وتجنيب المرضى عناء السفر والتكلفة المادية بحثًا عن علاج، وكذلك تقديم خدمات طبية ترتقي لما يستحقه أبناء شعبنا.وأوضح الدبعي: "قبل فترة افتتحنا مركز جراحة الكلى والمسالك البولية، ويأتي افتتاح مركز علاج الكلى لإكمال هذا الدور"، لافتًا إلى أن الخطوة التطويرية القادمة لمجلس الأمناء هي التخطيط لمركز زراعة الكلى ليكون الأول من نوعه في فلسطين؛ لتوفير كل ما يلزم من خدمات علاجية طبية بأعلى مستوى في الوطن.