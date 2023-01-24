الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يجتمع مع وزير خارجية تشاد

اجتمع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين ابراهيم طه، اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة بجدة، مع السفير محمد صالح النظيف، وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج.





وخلال هذا الاجتماع، أكد وزير الشؤون الخارجية التشادي الأهمية التي توليها بلاده لدور منظمة التعاون الإسلامي ودعمها لجهود الأمين العام لتحقيق أهداف المنظمة.





رام الله - دنيا الوطنومن جانبه، أكد الأمين العام دعم منظمة التعاون الإسلامي للجهود التي تبذلها تشاد لتعزيز استقرارها وتنميتها.