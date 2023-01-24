تجمع قبائل البادية: الهدم المستمر لقرية العراقيب لا يعكس سوى إفلاس الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأصدر تجمع قبائل البادية في قطاع غزة، تصريحاً صحفياً أكد فيه أن هدم قرية العراقيب في النقب المحتل للمرة 212 على التوالي منذ هدمها أول مرة في عام 2010 لن يدفع أهلها سوى لمزيد من التمسك بأرضهم وبقائهم وأن الاحتلال إلى زوال.وقال محمود أبو غياض المتحدث الإعلامي باسم التجمع، أن قيام الاحتلال بهدم قرية العراقيب للمرة 212 لا يعكس سوى إفلاس الاحتلال وعجزه أمام صمود أهل العراقيب وتمسكهم بأرضهم وحقوقهم.ودعا أبو غياض إلى أوسع حملة تضامنية مع أهالي العراقيب والتواجد على الأرض معهم أمام اليات الهدم والتجريف، مؤكداً ضرورة التوحد في مواجهة حكومة الاحتلال الفاشية، التي تستهدف الإنسان والحجر والشجر، على حد تعبيره.وأكد أبو غياض أن إصرار أهالي القرية على إعادة بنائها بعد كل عملية هدم، هو أكبر رسالة للاحتلال أن أهل العراقيب والنقب والداخل لا يمكن بحال من الأحوال أن يتنازلوا عن حقوقهم الشرعية في العيش بكرامة فوق أرضهم.وهذه هي عملية الهدم الأولى للقرية منذ مطلع عام 2023، حيث هدمت القوات القرية 15 مرة خلال عام 2022، و14 مرة خلال عام 2021.