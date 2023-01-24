الجبهة الديمقراطية تعرض مع السفير الروسي في لبنان تطورات العدوان الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد من قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مع السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف وعرض معه تطورات العدوان الإسرائيلي والأوضاع الفلسطينية، حيث ضم الوفد عضوي المكتب السياسي علي فيصل وإبراهيم النمر وعضو اللجنة المركزية سهيل الناطور.وفد الجبهة وضع السفير في صورة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في ظل استمرار عمليات الإعدام اليومية وعمليات الاعتقال الواسعة وسرقة الأراضي بهدف تهويدها واستيطانها، داعيا الدول الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها بلجم هذا العدوان ودعم نضال الشعب الفلسطيني لتمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية.كما عرض الوفد حالة الصمود الباسل لشعبنا بجميع فصائله وتياراته وجهد الجبهة الديمقراطية لتعزيز وتطوير الوحدة الميدانية في مختلف مواقع المواجهة، والتأكيد على أن فعاليات المقاومة الشعبية يجب أن تحظى بدعم وتأييد كل أبناء شعبنا وتطويرها باتجاه انتفاضة شاملة.واكد الوفد على أن شعبنا الفلسطيني ومقاومته لن يرضخا للعنصرية الإسرائيلية ولعدوان اليمين الديني والفاشي في إسرائيل، معتبرا أن هناك مرحلة صعبة تنتظر شعبنا في علاقته من المحتل الذي بدأ بترجمة سياساته على الرن، مجددا التأكيد على أن وحدة الشعب الفلسطيني ومقاومته وانتفاضته الشاملة كفيلة بدحر المشروع الإسرائيلي، داعيا إلى تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي وغيره من قرارات.واستعرض الوفد الازمة اللبنانية وانعكاساتها على اللاجئين الفلسطينيين في ظل تراجع خدمات وكالة الغوث بفعل استهدافها من قبل الثنائي الامريكي الاسرائيلي، داعيا وكالة الغوث الى مواكبة تلك الازمة باستراتيجيات اغاثية واقتصادية تعالج المشكلات الاجتماعية التي تفاقمت في مخيمات وتجمعات شعبنا، ومؤكدا على مسؤولية الدولة اللبنانية ومؤسساتها في شمول اللاجئين بجميع الاستراتيجيات الاغاثية لمواجهة تداعيات الازمة وعلى مختلف الصعد.وفد الجبهة ثمن لروسيا مواقفها الداعمة لشعبنا الفلسطيني وحرصها على الوحدة الوطنية والتصدي لمحاولات الولايات المتحدة الامريكية الهيمنة على العالم والشرق الاوسط.. بدوره السفير الروسي أكد دعمه للشعب الفلسطيني ونضاله العادل من اجل حقوق الوطنية.