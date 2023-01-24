تفاصيل لقاء العاهل الأردني مع نتنياهو في عمّان





رام الله - دنيا الوطناستقبل العاهل الأردني عبد الله الثاني في عمّان، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وشدد العاهل الأردني، خلال اللقاء، على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وعدم المساس به.وأكد على ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام، مشدداً على ضرورة وقف أية إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام، وفق (قناة المملكة) الأردنية.وأعاد الملك عبد الله الثاني التأكيد على "موقف الأردن الثابت الداعي إلى الالتزام بحل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".كما تم بحث العلاقات الثنائية وضرورة استفادة الجانب الفلسطيني من المشاريع الاقتصادية والإقليمية.وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب العاهل الأردني، جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، والوفد الإسرائيلي المرافق.