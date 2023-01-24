شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء أبو هولي مع وفد من الاتحاد الأوروبي

تفاصيل لقاء أبو هولي مع وفد من الاتحاد الأوروبي
رام الله - دنيا الوطن
بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. احمد أبو هولي مع وفد من مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك والشراكة لتحسين الخدمات في المخيمات الفلسطينية ودعم مشاريع حيوية ذات أولوية واحتياج للاجئين الفلسطينيين، والدعم المالي لميزانية (أونروا) للعام 2023.

وتناول أبو هولي خلال لقائه مع وفد الاتحاد الأوروبي في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية وسبل تامين العيش الكريم الى حين إيجاد الحل السياسي لقضيتهم طبقا لما ورد في القرار 194، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بزيادة مساهماتها المالية لدعم ميزانية (أونروا).

وضم وفد الاتحاد الأوروبي كلاً من رئيس قطاع التعاون بمكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي في القدس "إبراهيم العافية"، ورئيس قسم العمليات دعم الاقتصاد والتنمية الاجتماعية "ادواردو كومو " ومدير مكتب الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة "أيمن فتيحة".

وثمن أبو هولي الدعم الثابت للاتحاد الأوروبي من خلال الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الاتحاد والاونروا لتمويل متعدد السنوات لميزانية الاونروا الاعتيادية بقيمة 246 مليون يورو خلال ثلاث سنوات من 2021 – 2024، لافتاً الى ان الاتحاد الأوروبي يعتبر ثالث مانح رئيسي ومؤثر لدى (أونروا)  بعدما وصلت قيمة تبرعاته الى ما يزيد عن 106 مليون دولار  لميزانية (أونروا) الاعتيادية في العام 2022 .

وطالب د. أبو هولي الاتحاد الأوروبي برفع قيمة مساهماته المالية للعام الجاري، تتناسب مع الزيادة التي اقرتها (أونروا) في ميزانيتها الاعتيادية للعام 2023 بنسبة بـ 3.8%.

ووضع أبو هولي وفد الاتحاد الأوروبي في صورة أوضاع اللاجئين في المخيمات في ظل التدهور المعيشي مع تفشي الفقر وارتفاع معدلاته الى 90% في أوساط اللاجئين، وانعدام الامن الغذائي الى 65%، والبطالة الى 60% وارتفاع السلع الأساسية.

كما واطلع الوفد على احتياج المخيمات من المشاريع ذات الأولوية، وأهمية تنفيذ المشروع المقترح حول تطوير شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي في المخيمات الفلسطينية في مناطق عمليات الوكالة الخمسة.

ومن جهته أكد الوفد على استمرار الاتحاد الأوربي في دعمه لميزانية (أونروا)، مؤكداً على أهمية الدور الحيوي والإنساني الذي تقوم به (أونروا) في رعاية وخدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح بان الاتحاد الأوربي سيصرف الدفعة الأولى من تمويله المقرر لدعم (أونروا) في شهر شباط/فبراير القادم.

وأكد على أهمية مشروع تطوير شبكات المياه في المخيمات الفلسطينية في الدول العربية المضيفة لافتاً الى انه تم تمويل اجراء الدراسة الفنية للمشروع بالتنسيق مع شبكة خبراء المياه العرب، وذلك لتحديد الاحتياجات والتكلفة لتنفيذه مستقبلاً.

وحضر اللقاء كلا من: مدير عام الاعلام والدراسات والاونروا رامي المدهون، ومدير عام المخيمات في المحافظات الجنوبية د. عادل منصور، ومدير مكتب رئيس الدائرة نبيهة الحافي .




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