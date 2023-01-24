هرتسوغ: الانقسامات في إسرائيل تزداد عمقاً والبرميل على وشك الانفجار



وقال هرتسوغ: "أرى أمام عيني الانقسامات والتفككات في داخلنا، والتي تزداد عمقًا، إننا نواجه لحظات مصيرية ستؤثر علينا، يجب أن نعود إلى رشدنا ونتحمل المسؤولية ونحمي ما بنيناه هنا، إسرائيل يمكن أن تصل إلى العام الثمانين".



وتابع: "يجب أن نسعى جاهدين من أجل اتفاقيات واسعة، انعدام الحوار يمزقنا، وأنا أقول لكم بوضوح: إن برميل المتفجرات هذا على وشك الانفجار، هذا وقت طارئ والمسؤولية تقع على عاتقنا".





رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الثلاثاء، أن الانقسامات والتفككات داخل إسرائيل تزداد عمقاً، داعياً الأحزاب السياسية للحوار تجنباً لانفجار الأوضاع.