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لبنان: قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت يوجه اتهامات للنائب العام وثلاثة قضاة

لبنان: قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت يوجه اتهامات للنائب العام وثلاثة قضاة
انفجار مرفأ بيروت - صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) عن مصدرين قضائيين في لبنان، اليوم الثلاثاء، أن طارق البيطار، قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وجّه الاتهام إلى النائب العام اللبناني وثلاثة قضاة آخرين على صلة بالانفجار الذي حدث في آب/ أغسطس 2020.

وأضاف المصدران لـ(رويترز) أن القاضي البيطار، الذي استأنف أمس الاثنين التحقيق في تفجير المرفأ، وجّه الاتهام إلى النائب العام التمييزي غسان عويدات.

ولم يحدد المصدران الاتهامات الموجهة للنائب العام والقضاة، وكان قاضي التحقيق يخطط لاستجواب عويدات في شباط/ فبراير 2022، وحسب المصدر نفسه فإن قاضي التحقيق حدد جلسات استجواب للمسؤولين المتهمين في قضية مرفأ بيروت الشهر المقبل، وفق ما نقلت (رويترز).

يذكر أنه في الرابع من آب/ أغسطس 2020، انفجر ما يقرب من 3000 طن من مادة نترات الأمونيوم التي تم تخزينها بشكل غير صحيح في ميناء بيروت لسنوات، ما أسفر عن مقتل 211 شخصاً وإصابة أكثر من 6000، وإلحاق أضرار بالأحياء المجاورة.

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