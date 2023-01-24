غزة: "الأشغال" تستكمل صرف دفعات مالية لمواطني مشروع "عنق الزجاجة"









رام الله - دنيا الوطناستكلمت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، اليوم الثلاثاء، صرف دفعات مالية لعدد (7) من المنازل الواقعة ضمن مشروع "عنق الزجاجة"، وذلك بعد إنهاء كافة إجراءاتهم القانونية والإدارية.وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية عبر موقع (فيسبوك)، إنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتواصل مع كافة الجهات المعنية بهدف إنجاز هذا المشروع الحيوي والهام".وأضافت أنه "يتواصل العمل في مشروع إعادة تأهيل منطقة "عنق الزجاجة"، ضمن مشروع تطوير شارع الرشيد الساحلي، حيث تسير أعمال الإزالة بوتيرة متسارعة بعد الإنتهاء من هذه المرحلة".