"الكهرباء" بغزة تتحدث عن جدول ساعات الوصل والعدادات الذكية





رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء بغزة محمد ثابت، اليوم الثلاثاء، أنه يوجد توجيهات بعدم قطع التيار الكهربائي طول فترة الحصة المحددة بثماني ساعات.وقال ثابت في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، إنه: " يتم أحياناً وصل الكهرباء ليلاً بشكل إضافي بسبب خفة الأحمال، وقبيل صلاة الفجر ترتفع الأحمال، وهذا السبب يدفعنا لفصل الكهرباء في هذا الوقت عن المناطق الموصول لها بشكل إضافي لتخفيف الأحمال".وأضاف : "لولا أن الأمر فوق طاقتنا الاستيعابية لا يمكن أن نفصل الكهرباء عن الناس وقت صلاة الفجر، وتوفير الأجواء المناسبة للمصلين أمر مقدس بالنسبة لنا".في السياق، أوضح ثابت أن "عملية تركيب العدادات الذكية تتم بطريقتين، الطريقة الأولى من خلال عملية المسح لمناطق بأكملها من خلال مشاريع شركة الكهرباء، والطريقة الثانية انتقائية من خلال تحديد الاشتراكات المستهلكة للكهرباء بشكل مفرط".