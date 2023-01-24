شؤون فلسطينية

قلقيلية: الأشغال الشاقة المؤقتة لمدانين بتهمة حيازة وتداول عملة مزورة

قلقيلية: الأشغال الشاقة المؤقتة لمدانين بتهمة حيازة وتداول عملة مزورة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة بداية قلقيلية برئاسة القاضي عماد ثابت وعضوية القاضيين منتصر رواجبة، وهيثم غنام، حكما بإدانة المتهم الأول (ع،ك) والمتهم الثاني (م،ح) بتهمة حيازة وتداول عملة مزورة سنداً لأحكام المادة 240/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، ومصادرة المضبوطات وإتلافها.

وجاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ عنان أبو شنب، وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.

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