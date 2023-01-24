تركيا تستدعي السفير الهولندي بعد تمزيق نسخة من القرآن في لاهاي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية التركية استدعاء السفير الهولندي، اليوم الثلاثاء، على خلفية تمزيق زعيم جماعة متطرفة نسخة من القرآن الكريم في لاهاي.وقالت الوزارة في بيان: "الخارجية التركية تستدعي سفير هولندا لدى أنقرة على خلفية تمزيق زعيم جماعة بيغيدا المتطرفة نسخة من القرآن الكريم وحرقه في لاهاي"وأضاف البيان: "ندين بأشد العبارات الاعتداء الدنيء من شخص معاد للإسلام في لاهاي الهولندية، والذي استهدف كتابنا المقدس".وقام متطرف هولندي يدعى إدوين واجنسفيلد، وهو زعيم جماعة بيجيدا المتطرفة، بتمزيق نسخة من القرآن في العاصمة الإدارية الهولندية.يأتي ذلك بعد أيام من قيام اليميني المتطرف راسموس بالودان، زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي، بحرق نسخة من القرآن قرب سفارة تركيا بالعاصمة السويدية ستوكهولم الأسبوع الماضي، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه فعلته.