الحادثة الثانية في يومين.. مقتل 7 أشخاص بإطلاق نار في كاليفورنيا



وأضاف لاحقا: "هناك مشتبه به بإطلاق النار قيد الاحتجاز. لا يوجد حاليا تهديد مستمر على السكان".



ووقع الحادثان في مزارع قريبة من بعضها البعض جنوبي سان فرانسيسكو، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



ويوم السبت، قام رجل رجل من أصول آسيوية يبلغ (72 عاماً) بقتل 11 شخصا داخل قاعة للرقص قرب لوس أنجلوس، خلال احتفال بمناسبة رأس السنة القمرية.



رام الله - دنيا الوطنبعد يومين فقط من مقتل 11 شخصاً نتيجة إطلاق نار في الولاية، لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح خطيرة، في حادثي إطلاق نار شمالي كاليفورنيا.وأعلن رئيس بلدية مقاطعة سان ماتيو على (تويتر)، أن رجال الشرطة هرعوا إلى "موقع حادث إطلاق نار شهد وقوع عدد من الضحايا في منطقة الطريق السريع 92 وأطراف مدينة هاف مون باي".