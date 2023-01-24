دولي

الحادثة الثانية في يومين.. مقتل 7 أشخاص بإطلاق نار في كاليفورنيا

الحادثة الثانية في يومين.. مقتل 7 أشخاص بإطلاق نار في كاليفورنيا
الشرطة في كاليفورنيا
رام الله - دنيا الوطن
بعد يومين فقط من مقتل 11 شخصاً نتيجة إطلاق نار في الولاية، لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح خطيرة، في حادثي إطلاق نار شمالي كاليفورنيا.

وأعلن رئيس بلدية مقاطعة سان ماتيو على (تويتر)، أن رجال الشرطة هرعوا إلى "موقع حادث إطلاق نار شهد وقوع عدد من الضحايا في منطقة الطريق السريع 92 وأطراف مدينة هاف مون باي".

وأضاف لاحقا: "هناك مشتبه به بإطلاق النار قيد الاحتجاز. لا يوجد حاليا تهديد مستمر على السكان".

ووقع الحادثان في مزارع قريبة من بعضها البعض جنوبي سان فرانسيسكو، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

ويوم السبت، قام رجل رجل من أصول آسيوية يبلغ (72 عاماً) بقتل 11 شخصا داخل قاعة للرقص قرب لوس أنجلوس، خلال احتفال بمناسبة رأس السنة القمرية.

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