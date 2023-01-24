عضو في (ليكود): الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يريدان إقامة "دولة فلسطينية إرهابية"
اتهم عضو كنيست من حزب (ليكود) في إسرائيل، داني دانون، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بالسعي لإقامة "دولة إرهابية فلسطينية".
وقال دانون في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، يعملان على ما وصفه "تقويض دولة إسرائيل" وتمويل سجل الطابو الفلسطيني، وفق تعبيره.
وأضاف أن ذلك بهدف إقامة "دولة إرهابية فلسطينية"، على حد زعمه، مشيراً إلى أنه "يجب على إسرائيل أن ترد بقسوة وأن تجبي ثمناً لهذه المحاولة التخريبية".
وبحث رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، أمس الاثنين، مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، التعاون من أجل حماية حل الدولتين، وذلك خلال استضافته في الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ، عبد الرحيم الفرا.
وتم الاتفاق على توقيع اتفاقية حزمة المساعدات الأوروبية لفلسطين بقيمة نحو 300 مليون دولار، وهي تشمل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، ودعم المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة، ومشاريع البنية التحتية.
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