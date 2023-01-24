قناة إسرائيلية تكشف عن سلاح حزب الله الجديد





ووفق ما نقلته قناة (كان) الإسرائيلية، فإن (حزب الله) يقوم بتعمية سكان المطلة بأشعة الليزر، واصفة إياه بالسلاح الجديد.



وأضافت أنه تم رصد عناصر (حزب الله)، يقومون كل ليلة بتسليط أشعة الليزر نحو المستوطنين في منطقة المطلة عند الحدود اللبنانية.





رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عما وصفته "سلاح حزب الله الجديد" والذي يستهدف المستوطنين في منطقة المطلة، عند الحدود اللبنانية.