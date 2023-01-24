الشرطة تضبط 3 كغم من الماريجوانا المخدرة في الخليل

وأضاف ارزيقات: بأنه ولدى اقتراب التاجر لمكان الحاجز سارعت القوة لإلقاء القبض عليه حيث عثر بحوزته على عينات من مادة "الماريجوانا"، بناء على ذلك تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش منزل هذا التاجر في بلدة إذنا وخلال عملية التفتيش عُثر بداخل المنزل على كمية من مادة "الماريجوانا" المخدرة بلغت من الوزن 3 كغم.



وأكد ارزيقات توقيف المشتبه فيه مدة 24 ساعة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول.



رام الله - دنيا الوطنتمكنت شرطة مكافحة المخدرات بشرطة محافظة الخليل فجر اليوم، من القبض على أحد تجار المخدرات وعَثرت داخل منزله على كمية كبيرة من مادة "الماريجوانا" المخدرة وذلك في بلدة إذنا غرب الخليل.وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبناءً على معلومات توافرت لشرطة مكافحة المخدرات تتعلق بحيازة أحد الأشخاص على كمية من المواد المخدرة في طريقه لمحافظة الخليل، على الفور قامت قوة من الشرطة بعمل حاجز تفتيش للقبض عليه وضبط ما بحوزته من مخدرات.