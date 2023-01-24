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مجلس النواب اللبناني: 30% من سكان لبنان هم لاجئون سوريون

مجلس النواب اللبناني: 30% من سكان لبنان هم لاجئون سوريون
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين التابعة لمجلس النواب اللبناني، عن إحصائيات وبيانات للاجئين السوريين في إطار جلسة لـمجلس النواب، حضرها 19 سفيراً من دول أوروبا والدول المعنية بالملف السوري، وحمل تقرير السوريين سوء الواقع الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان.

ونقلت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية، عن رئيس اللجنة والنائب النيابي، فادي علامة، أن نسبة اللاجئين السوريين بلغت 30% من المقيمين في لبنان، إذ بلغ عددهم وفق الإحصائيات الرسمية اللبنانية التي جمعتها اللجنة، مليونين و82 ألف شخص، بينما أرقام مفوضية اللاجئين تتحدث عن 840 ألفاً فقط.

وأضاف علامة أنّ هناك نحو 200 ألف طفل سوري ولدوا في لبنان منذ بداية اللجوء السوري حتى الآن أي بمعدل 20 ألفاً سنوياً، وقد ارتفعت هذه الأرقام وفق آخر إحصاء لتصل إلى 50 ألف ولادة سنوياً مقابل 70 ألف ولادة لبنانية.

وتطرق إلى أن معدل العائلة السورية هو 5 أفراد بينما معدل العائلة اللبنانية هو 3 أفراد وبالتالي فإذا استمرت الأمور كما هي سيصبح معدل النازحين بعد خمس إلى عشر سنوات بمعدل 50% من المجتمع في لبنان، حسب وصفه.

وتحدث علامة أيضًا عن الجانب الأمني، وأن 27% من المساجين في لبنان هم سوريون، و48% منهم في قسم الأحداث، ووفقا للجنة فإن "نسبة البطالة في لبنان بلغت 40%، "بسبب اليد العاملة السورية، وفتح مؤسسات صغيرة منافسة لا تدفع الضرائب".

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