رام الله: إيقاف ضابط شرطة عن العمل وإحالته للتحقيق لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطنقررت الشرطة الفلسطينية، إيقاف ضابط عن العمل، وتحويله للتحقيق، بعد محاولته الإساءة لقيادي فلسطيني، عضو في المجلس المركزي لمنظمة التحرير.وأفاد العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأن قيادة الشرطة ممثلة باللواء يوسف الحلو، مدير عام الشرطة، تؤكد رفضها التام وإدانتها لمحاولة الإساءة لعضو المجلس المركزي، داود الزير، وأحد القامات الوطنية الفلسطينية.وأكد ارزيقات كذلك أنه تم فتح تحقيق عاجل وقف الضابط عن العمل وإحالته للتحقيق لما نسب إليه من إساءة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً.