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السيسي يلبي دعوة الهند للمشاركة في احتفالات "يوم الجمهورية"

السيسي يلبي دعوة الهند للمشاركة في احتفالات "يوم الجمهورية"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، إلى مدينة نيودلهي عاصمة الهند، تلبية لدعوة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية.

 وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، بأن دعوة الرئيس السيسي كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث تعكس التقارب الكبير بين الدولتين، والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً، وكذلك الاهتمام العميق من الجانب الهندي بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين بصفتهما من أهم الدول الصاعدة ولدورهما الحيوي في مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن زيارة السيسي للهند تتزامن مع مرور ٧٥ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند، حيث من المقرر أن يلتقي السيسي مع عدد من المسئولين في الهند، وعلى رأسهم رئيس الوزراء مودي، ودروبادي مورمو رئيسة الجمهورية، إلى جانب عدد آخر من المسئولين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.

كما سيتخلل الزيارة لقاء السيسي مع رؤساء وممثلي عدد من الشركات الهندية الرائدة في مختلف المجالات، وذلك لمناقشة آليات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، واستعراض الفرص الاستثمارية الجاذبة في مصر.

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