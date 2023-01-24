وسط اندلاع مواجهات.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

رام الله - دنيا الوطنأفاد نادي الأسير الفلسطيني، صباح اليوم، بأن قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات ومداهمات وتفتيشات لعشرات المنازل في الضفة والعبث بمحتوياتها بعد احتجاز قاطنيها وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.وبحسب مصادر محلية، فإن حملة المداهمات تخللتها مواجهات في بعض المناطق، حيث اعتقلت القوات عددا من الفلسطينيين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في نابلس ومخيم بلاطة.وعلى صعيد التطورات الميدانية التي شهدتها نابلس فجر اليوم الثلاثاء، ️اقتحمت قوات الاحتلال حي خلة العامود، ودهمت منزل عائلة الأسير المحرر محمد صبحي طبنجة، وطالبت عائلته بتسليم نفسه. وفق (عرب 48)واقتحمت قوة أخرى من جيش الاحتلال، مخيم بلاطة شرقي نابلس، ودهمت منزلي الوزير والأغبر، قبل اعتقال الشابين علاء الوزير وصدقي الأغبر.وتخلل الاقتحامين اشتباكات مسلحة، استهدف خلالها مسلحون قوات الاحتلال خلال انسحابها من حي خلة العامود، ومخيم بلاطة.وتجددت في ساعات متأخرة من الليل عمليات إطلاق النار التي تستهدف مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضٍ فلسطينية شمالي مدينة الخليل.وذكرت مصادر فلسطينية، أن مسلحين أطلقوا النار على المستوطنة، وانسحبوا، بينما أطلق جيش الاحتلال قنابل إنارة في المنطقة عقب العملية.ولفتت المصادر النظر إلى أن المسلحين استهدفوا آليات الاحتلال العسكرية بالرصاص خلال اقتحامها لبلدة بيت أمر في منطقة "ظهر البراهيش".وشدد جيش الاحتلال إجراءاته العسكرية قرب بلدة دير شرف، قبل أن يعتقل 4 فلسطينيين من محافظات، طوباس ونابلس وجنين.واقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية أطراف بلدة دير شرف، بالقرب من المفرق المؤدي إلى محافظتي جنين وطولكرم، وشرعت بتفتيش المركبات الفلسطينية.واعتقل جيش الاحتلال أربعة فلسطينيين، بينهم محام، عقب تفتيش مركباتهم على مدخل بلدة دير شرف.وذكر نادي الأسير بأن المعتقلين هم: المحامي بهاء بشارات من بلدة طمون، ويحيى أبو سالم وصالح الكردي من نابلس، ومعتصم المصري من جنين.ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 27 عملا مقاوماً في الضفة، تنوعت ما بين إطلاق نار وتصدي لاعتداءات المستوطنين ومواجهات متفرقة.ونوه المركز إلى وجود ثماني عمليات إطلاق نار، وتصدي لـ أربع اعتداءات للمستوطنين، واندلاع مواجهات في 15 نقطة تماس تخللها إلقاء حجارة.