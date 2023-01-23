مسيرة في كفر نعمة للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد طارق معالي

رام الله - دنيا الوطنشارك عشرات المواطنين مساء اليوم الاثنين، في وقفة ومسيرة للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد طارق معالي في بلدة كفر نعمة غرب رام الله.وتجمع المشاركون في الفعالية أمام منزل عائلة الشهيد بعد مسيرة حاشدة جابت شوارع بلدة كفر نعمة.ورفع المواطنون الأعلام الفلسطينية ورايات حركتي حماس والجهاد والإسلامي، وسط هتافات مطالبة بالثأر والانتقام من المستوطنين الذين قتلوا معالي.وخلال كلمة لها في المسيرة طالبت ابنة الشهيد طارق معالي بالوفاء لدماء والدها واسترداد جثمانه ومحاسبة المستوطن الذي قتله.