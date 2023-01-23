شؤون فلسطينية

تحذيرات من تمرير مخططات الاحتلال لتهجير الخان الأحمر

تحذيرات من تمرير مخططات الاحتلال لتهجير الخان الأحمر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذر مختصون من خطورة تمرير مخططات الاحتلال لتهجير الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، مؤكدين أن ما يجري تصعيد خطير وغير مسبوق، يؤسس لنكبة جديدة ستعصف بالفلسطينيين وستعزل القدس عمّا تبقى من الضفة.

وقال الباحث والناشط ضد الاستيطان خالد معالي إن بن غفير ونتنياهو ماضون في تهجير الخان الأحمر، بكل قوة بسبب العوامل الداخلية الضاغطة لديهم.

ونوّه معالي إلى أن خطر تهجير الخان الأحمر يكمن في استكمال حصار القدس وخنقها، وبالتالي نحن أمام واقع استيطاني خطير جدا في ظل الشجب والاستنكار واستخدام نفس الأدوات السابقة لمواجهة الاستيطان.

وأضاف معالي أن نتنياهو يريد تصدير أزماته الداخلية والتناقضات الداخلية من قبل المعارضة الداخلية له ولحكومته الائتلافية.

وأشار إلى أن الضفة الغربية هي الخاصرة الأضعف، فيريد نتنياهو الضرب بها لإرضاء جمهور المستوطنين وحاخاماتهم.

وأوضح معالي أن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لبن غفير بتنفيذ تهديداته ووعيده بحق الخان الأحمر وتهجير سكانه عنه وإخلاؤه، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للأسرى والمسجد الأقصى وغيرها من القضايا التي يهدد ويتوعد بها بن غفير.

ولفت معالي إلى أن الضفة ستبقى الخاصرة الأضعف في ظل الاكتفاء بمواقف التنديدات والاستنكار وبيانات الشجب، دون وجود رد فعل قوي مناسب وحازم ويجبر الاحتلال ومستوطنيه على التراجع.

 نكبة جديدة

وقال المختص في شؤون القدس إسماعيل مسلماني إننا أمام نكبة جديدة جراء محاولة الاحتلال الصهيوني تهجير أهالي قرية الخان الأحمر بالقدس.

وأشار مسلماني إلى أن حكومة الاحتلال المتطرفة تفتح مواجهة حقيقية مع شعبنا الفلسطيني من خلال محاولة تطبيق سياساتها الإجرامية.

وأكد أن الاحتلال يسعى للاستيلاء على قرية الخان الأحمر لضم المستوطنات ببعضها.

أخبار ذات صلة

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر يناير

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر يناير

تحذيرات من تمرير مخططات الاحتلال لتهجير الخان الأحمر

تحذيرات من تمرير مخططات الاحتلال لتهجير الخان الأحمر

وزير الداخلية يتفقد عددا من المؤسسات في محافظة نابلس

وزير الداخلية يتفقد عددا من المؤسسات في محافظة نابلس

اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين يلتقي بوزير الاقتصاد

اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين يلتقي بوزير الاقتصاد

تفاصيل لقاء اشتية بوزيرة الخارجية الفرنسية

تفاصيل لقاء اشتية بوزيرة الخارجية الفرنسية

اشتية يدعو إسبانيا إلى قيادة جهد أوروبي للاعتراف بدولة فلسطين

اشتية يدعو إسبانيا إلى قيادة جهد أوروبي للاعتراف بدولة فلسطين

اتحاد موظفي (أونروا) بغزة لـ &quot;دنيا الوطن&quot;: إضراب شامل بمرافق الوكالة الاثنين المقبل

اتحاد موظفي (أونروا) بغزة لـ "دنيا الوطن": إضراب شامل بمرافق الوكالة الاثنين المقبل

&quot;الأوقاف&quot; بغزة: وفاة المعتمرة فاطمة الكرد بمكة المكرمة

"الأوقاف" بغزة: وفاة المعتمرة فاطمة الكرد بمكة المكرمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مسيرة في كفر نعمة للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد طارق معالي

مسيرة في كفر نعمة للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد طارق معالي

تحذيرات من تمرير مخططات الاحتلال لتهجير الخان الأحمر

تحذيرات من تمرير مخططات الاحتلال لتهجير الخان الأحمر

وزير الداخلية يتفقد عددا من المؤسسات في محافظة نابلس

وزير الداخلية يتفقد عددا من المؤسسات في محافظة نابلس

اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين يلتقي بوزير الاقتصاد

اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين يلتقي بوزير الاقتصاد

تفاصيل لقاء اشتية بوزيرة الخارجية الفرنسية

تفاصيل لقاء اشتية بوزيرة الخارجية الفرنسية

اشتية يدعو إسبانيا إلى قيادة جهد أوروبي للاعتراف بدولة فلسطين

اشتية يدعو إسبانيا إلى قيادة جهد أوروبي للاعتراف بدولة فلسطين

مجلس علماء فلسطين يدين حرق القرآن الكريم في السويد

مجلس علماء فلسطين يدين حرق القرآن الكريم في السويد

رائد صلاح: كل جهود الاحتلال لفرض واقع جديد بالأقصى مصيرها الفشل

رائد صلاح: كل جهود الاحتلال لفرض واقع جديد بالأقصى مصيرها الفشل

منوعات

شاهد: بدر خلف يفاجئ الجمهور بنشر كواليس حفل خطبته

شاهد: بدر خلف يفاجئ الجمهور بنشر كواليس حفل خطبته

رقم خيالي.. سعر فستان نانسي عجرم في حفل Joy Awards

رقم خيالي.. سعر فستان نانسي عجرم في حفل Joy Awards

الكشف عن تطورات الحالة الصحية لـ إليسا

الكشف عن تطورات الحالة الصحية لـ إليسا

ديمة قندلفت لـ أنغام: تعلّمنا احترام المسرح

ديمة قندلفت لـ أنغام: تعلّمنا احترام المسرح

الأمن المصري يفجّر مفاجأة عن اختفاء مساعدة منة فضالي

الأمن المصري يفجّر مفاجأة عن اختفاء مساعدة منة فضالي

ياسمين عز: نسبة الجوع عند الرجل تتحدد بثلاثة مستويات

ياسمين عز: نسبة الجوع عند الرجل تتحدد بثلاثة مستويات

عمرو مصطفى يطرح أغنية &quot;سلام سلام&quot;

عمرو مصطفى يطرح أغنية "سلام سلام"

أحمد عز يوجّه رسالة ليسرا على منصة Joy Awards

أحمد عز يوجّه رسالة ليسرا على منصة Joy Awards

بلقيس فتحي تثير الجدل بعد تحدثها عن حياتها بعد الطلاق

بلقيس فتحي تثير الجدل بعد تحدثها عن حياتها بعد الطلاق

ما سبب وفاة المطربة رانيا شعلان؟

ما سبب وفاة المطربة رانيا شعلان؟

عربي

السيسي: محاولات هدم الجيش والشرطة مستمرة منذ سنوات

السيسي: محاولات هدم الجيش والشرطة مستمرة منذ سنوات

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها إلى أمير البلاد

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها إلى أمير البلاد

العراق: رئيس الوزراء يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه

العراق: رئيس الوزراء يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه

الجزائر.. العثور على 36 مليار دولار مخبأة لدى إحدى العائلات

الجزائر.. العثور على 36 مليار دولار مخبأة لدى إحدى العائلات