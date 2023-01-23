وزير الداخلية يتفقد عددا من المؤسسات في محافظة نابلس

رام الله - دنيا الوطنتفقد وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الإثنين، عددا من المؤسسات في محافظة نابلس، والتقى المحافظ إبراهيم رمضان ومدراء الأجهزة الأمنية.واطلع وزير الداخلية خلال الزيارة، على الواقع العام في المحافظة، وبحث آليات تقديم الخدمات للمواطنين وسبل تطويرها.وثمَّن الجهود التي تبذلها المحافظة والمؤسسة الأمنية، مشددا على أهمية العمل المشترك وتضافر الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار وحماية النسيج الوطني وتعزيز السلم الأهلي، لتعزيز صمود المواطنين.وتفقد وزير الداخلية مديرية داخلية نابلس، واطلع على سير العمل فيها، كما تفقد النزلاء في مركز إصلاح وتأهيل نابلس واطلع على أوضاعهم المعيشية واحتياجاتهم.