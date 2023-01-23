شؤون فلسطينية

اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين يلتقي بوزير الاقتصاد

اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين يلتقي بوزير الاقتصاد
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع مجلس إدارة اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين برئاسة المهندس محمد العامور مع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي في مكتبه برام الله لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية المشتركة.

وجاء اللقاء بمناسبة انطلاق وتفعيل اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين الذي يضم كافة مؤسسات رجال الأعمال الفلسطينيين في كافة محافظات الوطن بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد العامور على وحدة جهود رجال الأعمال الفلسطينيين والتي تصب بالدرجة الأولى في خدمة الاقتصاد الوطني مشيدا بأهمية الدور التكاملي ما بين وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد رجال الأعمال، الذي من شأنه أن يعزز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص

وبدوره أكد الوزير العسلي على أهمية وجود اتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين ودوره الهام في بناء الاقتصاد الوطني، والتركيز على حشد جميع الجهود تجاه خلق مشاريع اقتصادية جديدة في مختلف القطاعات.

وناقش المجتمعون العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون في مجالات مختلفة تهم قطاع الأعمال في فلسطين.

وحضر الاجتماع من مجلس إدارة الاتحاد السادة: أحمد أبو عيدة، عامر العسيلي، عدنان قرش، عوني أبو يوسف، وعبد الحكيم إسماعيل.

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