اتحاد موظفي (أونروا) بغزة لـ "دنيا الوطن": إضراب شامل بمرافق الوكالة الاثنين المقبل





وأشار إلى أن الخطوات الاحتجاجية ستتواصل حيث سيعقب الإضراب الشامل، خطوة مسيرة مركزية للموظفين في قطاع غزة.



يشار إلى أن تعليقاً جزئياً عم مرافق الوكالة في مناطق العمليات الخمسة اليوم الإثنين، ضمن سلسلة فعاليات احتجاجية من قبل الاتحادات ضد إدارة الوكالة.



رام الله - دنيا الوطنأعلن اتحاد موظفي غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، عن تصعيد خطواته الاحتجاجية ضد قرارات إدارة الوكالة الأخيرة.وقال نائب رئيس اتحاد الموظفين بغزة عبد العزيز أبو سويرح لـ "دنيا الوطن" إنه تقرر أن يكون يوم الاثنين المقبل 30/1/2023 يوم إضراب شامل في جميع مؤسسات ومرافق الوكالة العاملة في قطاع غزة.ولفت أبو سويرح أن الإضراب يوم الإثنين المقبل احتجاجا على مماطلة إدارة الوكالة وعدم استجابتها لمطالب الاتحاد المشروعة.