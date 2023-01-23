شؤون فلسطينية

الاحتلال ينقل الأسيرين نائل وعاصم البرغوثي إلى سجن "نفحة"

الاحتلال ينقل الأسيرين نائل وعاصم البرغوثي إلى سجن "نفحة"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأسير نائل البرغوثي وابن شقيقه عاصم البرغوثي من سجن "إيشل" إلى سجن "نفحة".

وقال نادي الأسير، اليوم الاثنين، إن الأسير نائل البرغوثي (65 عاماً)، دخل مؤخراً عامه الـ43 في سجون الاحتلال، وقضى منها (34) عاماً بشكلٍ متواصل.

وأشار إلى أن الأسير نائل تحرر عام 2011 ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، إلا أنّ الاحتلال أعاد اعتقاله ضمن حملة اعتقالات واسعة عام 2014، وهو محكوم بالسجن المؤبد و18 عاماً.

وبين النادي أن الأسير عاصم البرغوثي (35 عاماً) مُعتقل منذ عام 2019 ومحكوم بالسجن المؤبد 4 مرات، وهو أسير سابق أمضى 11 عاماً في سجون الاحتلال.

وتعتقل سلطات الاحتلال في 23 سجنًا ومركز تحقيق وتوقيف قرابة 4760 أسيرًا فلسطينيًا؛ بينهم نحو 600 أسير مريض يعانون من عدة مشاكل صحية مزمنة وبحاجة لعلاجات مختلفة.

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