أردوغان يعلن حل البرلمان قبل الانتخابات

رام الله - دنيا الوطنرفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تصنيف الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستعقد في 14 مايو القادم، باعتبارها مبكرة، وأعلن إنه سيستخدم صلاحياته لحل البرلمان.جاءت تصريحات أردوغان خلال لقائه مع مجموعة من الشباب في ولاية بورصة التركية.وقال أردوغان خلال لقائه بالشباب: "أشكر الله على أننا سنسير جنبا إلى جنب معكم، بعض شباننا سيدلون بأصواتهم لأول مرة، في انتخابات يوم 14 مايو".ودعا أن إجراء الانتخابات في 14 مايو ليس انتخابات مبكرة، قائلا "إن بعض الناس يحاولون تضليل الهدف، فهذه ليست انتخابات مبكرة".