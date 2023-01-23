دولي

حزمة مساعدات عسكرية أوروبية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو

حزمة مساعدات عسكرية أوروبية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
صادق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بقيمة 500 مليون يورو، بحسب وكالة "رويترز".

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن موقع ( RMF 24)، بأن هنغاريا عارضت مصادقة الاتحاد الأوروبي على حزمة المساعدات العسكرية السابعة، لإمداد أوكرانيا بأسلحة بقيمة 500 مليون يورو، من صندوق السلام الأوروبي، مشيرا إلى إمكانية المصادقة على الحزمة السابعة دون الحصول على موافقة بودابيست.

وصرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سييارتو، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، بأن بودابست لن تضع عقبات أمام تمويل الاتحاد الأوروبي لإمداد أوكرانيا بالأسلحة، رغم أنه يرى أن هذه الإجراءات تؤجج الصراع في أوكرانيا، وتضر بالمصالح الأوروبية.

وأكد سييارتو، دعم هنغاريا للتسوية السلمية للأزمة الأوكرانية، ورفضها جميع القرارات التي قد تتسبب في تصعيد الصراع.

ويستخدم الاتحاد الأوروبي ما يسمى بصندوق السلام لتمويل الإمدادات العسكرية لكييف، وفي العام 2022، قدم الصندوق مبلغ 3.2 مليار يورو، لإمداد أوكرانيا بالأسلحة.

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