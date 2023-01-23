مجلس علماء فلسطين يدين حرق القرآن الكريم في السويد

رام الله - دنيا الوطناستنكر رئيس الهيئة الاستشارية والناطق الرسمي لمجلس علماء فلسطين في لبنان والخارج الشيخ الدكتور محمد صالح الموعد في بيان باسم المجلس وعبر عدة فضائيات، ما قام به اليميني المتطرف الدنماركي المجرم بحرق القرآن الكريم في السويد.وقال الموعد "إننا في مجلس علماء فلسطين نستنكر وندين بشدة جريمة حرق القرآن الكريم البشعة في السويد".وأضاف "حرق القرآن الكريم جريمة لا تغتفر بحق مليار وسبعمائة مليون مسلم في العالم يجب معاقبة فاعلها ومعاقبة كل الذين أساءوا من قبل لرسولنا محمد (صلى) من قبل المسؤولين وأصحاب القرار في السويد والغرب وإلا يعتبر ذلك تواطؤ منهم".ودعا الموعد باسم مجلس علماء فلسطين الأمة العربية والإسلامية إلى وحدة صفها والقيام بواجبها في الحفاظ على مقدساتها ورموزها الدينية دون أي تهاون.