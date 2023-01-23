الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من بلدة اليامون ويقتحم عدة قرى بمحافظة جنين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، أسيرا محررا من بلدة اليامون غرب جنين على حاجز عسكري، واقتحمت قريتي زبوبا والعرقة.وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عماد حمدان نجيب سمودي (42 عاماً) أثناء مروره عبر حاجز عسكري على مدخل بلدة سيلة الظهر جنوب جنين .وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي زبوبا والعرقة، ونصبت حاجزا عسكريا على مفترق الطرم وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها.