غنام تطلع السفير الالماني على معاناة شعبنا وتؤكد ضرورة الدعم السياسي لقضيتنا

رام الله - دنيا الوطناطلعت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين السفير اولفير اوفتشا، على الأوضاع العامة بالمحافظة واعتداءات الاحتلال المستمرة وإعداماته الميدانية اليومية لشبابنا وأطفالنا وانتهاكاته واقتحاماته المتواصلة لمدن وقرى ومخيمات المحافظة.وأكدت غنام خلال لقائها اوفتشا، اليوم الاثنين، على أهمية الدعم السياسي لقضيتنا خصوصا في ظل تصعيد حكومة الاحتلال الحالية اليمينية اعتداءاتها بحق كل ما هو فلسطيني، مشيرة إلى أن جميع الحكومات الإسرائيلية مارست جرائم بشعة بحقنا لكن هذه الحكومة هي الأكثر إرهابا وعنصرية وتطرفاً.وتحدثت المحافظ عن بطش الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق شعبنا مبرزة شهادات حية عن استهداف شبابنا بدم بارد وكان أخرها اعتراف الاحتلال بجريمة قتل الشهيد احمد كحلة دون مبرر بينما كان برفقة نجله، مشيرة الى ان جيش الاحتلال فاقد للأخلاق ومعايير الاشتباك ويتعامل مع الشعب الفلسطيني كعصابات.وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني يقدر الدعم الألماني ومشاريع تطوير البنية التحتية التي تقدمها المانيا، لكن فلسطين بحاجة للدعم السياسي الألماني ومن كافة الدول والشعوب الصديقة، والتعامل مع شعبنا كباقي شعوب العالم وفقا لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان التي يدوسها الاحتلال يوميا.وشددت غنام أن شعبنا وبرغم كل هذا التصعيد الإسرائيلي إلا أنه يبدع بصموده وإرادته، مشيرة أن الشعب الفلسطيني لولا تمسكه بالأمل وإرادة البناء والتطوير لانتهى منذ سنوات.بدوره، استعرض السفير اوفتشا، المشاريع التي تقدمها المانيا لفلسطين، مؤكداً دعم بلاده لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وتقرير المصير.